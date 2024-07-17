"ستنتهي الحرب".. روسيا ترحب بموقف نائب ترامب تجاه أوكرانيا

وكالات

رحبت روسيا بموقف المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جي دي فانس تجاه أوكرانيا.

" وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء: "لا يسعنا إلا أن نرحب بهذا لأنه في الواقع من الضروري التوقف عن ضخ أوكرانيا بالأسلحة وستنتهي الحرب".

ويعتبر فانس من أشد المنتقدين لإرسال الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي مؤتمر ميونيخ الأمني في فبراير، اقترح فانس أن تتفاوض أوكرانيا مع روسيا لأن الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين لا يمكنهم دعمها.

وقال لافروف أيضا إن روسيا : "ستكون مستعدة للعمل مع أي زعيم أمريكي ينتخبه الشعب الأمريكي"، طالما أن هذا الزعيم مستعد لحوار عادل ومحترم للطرفين.

كما أكد أن مثل هذا الحوار كان ممكنًا خلال إدارة ترامب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "خلال رئاسة ترامب بدأت حرب العقوبات. من العدل أن نقول إن أوباما بدأها، وبالرغم من أن العقوبات زادت خلال رئاسة ترامب، لكن خلال تلك الفترة، كان الحوار على أعلى مستوى بيننا وبين واشنطن، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الحوار".