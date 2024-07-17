تفاصيل اجتماع سري عقدته أمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح

وكالات

كشف موقع واللا الإسرائيلي الأربعاء، تفاصيل اجتماع سري عقدته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية حول إعادة تشغيل معبر رفح البري.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدت اجتماعا سريا الأسبوع الماضي، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين مصر و غزة في إطار اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون معًا لمناقشة قضية تتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، وهي قضية سياسية داخلية حساسة للغاية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا لموقع واللا العبري.

وقال الموقع إن إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سيكون ضرورياً لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ومن بين بنود الاتفاق نقل الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج، وهذه الخطوة لن تتم إلا عبر معبر رفح.

ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إن إعادة فتح معبر رفح قد يكون الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء غزة.

وترى إدارة بايدن أيضًا في إعادة فتح معبر رفح وسيلة، للبدء في استعادة الحكم في قطاع غزة بطريقة لن تشمل حماس، وستسمح بدلاً من ذلك ببعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فإنه من بين المشاركين في اللقاء الذي عقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك؛ ورئيس الشاباك رونان بار، وكبار مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج .

وذكرت مصادر مطلعة على اللقاء أن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.