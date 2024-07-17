الجيش السوداني ينفي رفضه رسو حاملة طائرات إيرانية بالبحر الأحمر

بورتسودان - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة السودانية فى بيان اليوم الأربعاء عدم صحة الأخبار المتداولة في المواقع الإخبارية بشأن رفضها رسو حاملة طائرات إيرانية في ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن القوات المسلحة السودانية نوهت عبر مكتب الناطق الرسمي إلى عدم صحة الخبر المتداول ببعض المواقع الإخبارية والوسائط بشأن رفض القوات المسلحة رسو حاملة طائرات إيرانية بميناء بورتسودان بالبحر الأحمر.

وكانت صحيفة سودان تريبيون قد أوردت، نقلاً عن مصادرها، أنّ قيادة الجيش رفضت طلباً إيرانياً بوصول حاملة مروحيات إلى بورتسودان والرسو هناك بشكل دائم، مقابل استمرار إمداد الجيش الذي يقاتل قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخائر من السفينة نفسها.

وأضافت الصحيفة أنّ ذلك يأتي "في إطار التعاون الدفاعي بين السودان وإيران، وذلك وفق اتفاق نشطت فيه قيادات في نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول".