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النواب الأمريكي يستدعي مديرة "الخدمة السرية" للتحقيق بمحاولة اغتيال ترامب

10:23 م الأربعاء 17 يوليه 2024

مجلس النواب الأمريكي

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، إن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي استدعت مديرة وكالة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل للإدلاء بشهادتها علنا بشأن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، تشكيل فريق عمل خاص داخل مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودعا جونسون مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، إلى الاستقالة عقب محاولة اغتيال ترامب.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت فتح تحقيق في تعامل وكالة الخدمة السرية في تأمين التجمع الذي شهد محاولة اغتيال ترامب.

وتعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مساء السبت الماضي، لمحاولة اغتيال في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى إصابته بشكل طفيف ومقتل شخصين بينهما منفذ الهجوم وإصابة آخرين.

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