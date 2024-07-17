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رئيس الموساد مهاجمًا نتنياهو: إصرارك على نقاط جديدة بالمفاوضات قد يحبط الاتفاق

10:19 م الأربعاء 17 يوليو 2024

ديفيد بارنيا رئيس جهاز الموساد

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وكالات

قال رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ردا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الأسيرات الإسرائيليات في غزة لا وقت لديهن للانتظار حتى إنشاء آليات جديدة في غزة.

وأكد بارنيا في رده على نتنياهو، أن آلية مراقبة العائدين إلى شمال قطاع غزة ستستغرق أسابيع عدة، مشددا على أن إصرار رئيس الحكومة على نقاط جديدة في المفاوضات مع حماس قد يحبط الاتفاق.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن شروط التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى نضجت لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزيد من صعوبات التوصل إلى اتفاق، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح جالانت خلال حديثه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن نتنياهو يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف جالانت، أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل في غضون أسبوعين فذلك يعني حسم مصير الأسرى المحتجزين.

وأفاد جالانت، أن العمليات العسكرية بغزة أدت إلى تهيئة الظروف لاتفاق.

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