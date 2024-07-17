رويترز: أمريكا ستنقل المساعدات عبر ميناء أسدود بدلا من الرصيف البحري بغزة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتحول من الرصيف البحري المؤقت قبالة غزة إلى ميناء أسدود في نقل المساعدات.

وأشارت الوكالة البريطانية، إلى أن الجيش الأمريكي يقول إنه ينهي عملية الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة ويصف المهمة "بالمكتملة".

وذكر مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن وافق على توصية من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بإنهاء مهمة الرصيف العائم في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وقبل أيام، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القيادة الوسطى حاولت الأربعاء إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة، لكنها لم تفلح لأسباب تقنية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أننا أعدنا معدات الرصيف إلى أسدود بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها لمشاكل مرتبطة بالطقس، موضحة أنها لم تحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة.

وتابعت الخارجية، أن الولايات المتحدة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء غزة.

وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إعادة تركيب الرصيف المؤقت قبالة غزة الأربعاء الماضي لاستخدامه لأيام، مشيرة إلى أن الخطة تهدف لإزالته نهائيا.