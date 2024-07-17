خلال مقابلة تلفزيونية.. بايدن يعلن سببًا وحيدًا قد يدفعه للانسحاب من الانتخابات

وكالات

قال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع BET News، إنه سيعيد تقييم قراره بالبقاء في السباق الرئاسي إذا أخبره الأطباء أن لديه مشكلة طبية.

وأجاب بايدن عندما سئل عما إذا كان هناك أي شيء يجعله يعيد النظر في الاستمرار بالانتخابات: "إذا ظهرت بعض الحالات الطبية، وإذا جاء الأطباء إلي وقالوا لديك هذه المشكلة، حينها سأنسحب من السباق الرئاسي".

وفي الأسبوع الماضي، وضع بايدن سيناريو مختلفًا، قائلاً خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتنحى جانباً إلا إذا أظهر له مساعدوه دليلاً على أنه لا يستطيع الفوز في نوفمبر.

ويقاوم بايدن الدعوات المتزايدة من الديمقراطيين للتخلي عن محاولة إعادة انتخابه بعد النقاش الشهر الماضي، الذي أثار تساؤلات جديدة حول عمره وحدته العقلية.

وقد دافع عن نفسه مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين بالإشارة إلى آراء أطبائه بأنه لا يزال على أهبة الاستعداد للوظيفة.

وكتب كيفن أوكونور، طبيب البيت الأبيض، في فبراير بعد دراسة جسدية سنوية أن بايدن "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشاط قوي بالرغم من أنه يبلغ من العمر 81 عامًا ، لكنه لا يزال لائقًا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح.

وأكد البيت الأبيض في وقت لاحق أن تلك الحالة الجسدية تضمنت تقييمًا عصبيًا.

وفي مقطع من مقابلة BET التي نُشرت يوم الأربعاء، رفض بايدن مرة أخرى أدائه في المناظرة ووصفها بأنها "خطأ فادح"، وبينما أشار إلى أنه خطط في البداية ليكون رئيسًا لولاية واحدة فقط، قال بايدن إنه غير رأيه بعد مشاهدة الأمة تنقسم بشكل متزايد.

وأضاف بايدن أنه لا يزال هناك المزيد للقيام به، قائلا: "وأنا متردد في الابتعاد عن ذلك".