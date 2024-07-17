بايدن: سأعيد تقييم بقائي بالانتخابات إذا أخبرني طبيب أن حالتي تجعل ذلك ضروريا

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيعيد تقييم بقائه في السباق الرئاسي إذا أخبره طبيب أن حالته الطبية تجعل ذلك ضروريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول في حملة بايدن الانتخابية، قوله إن بايدن ملتزم بالإبقاء على ترشحه بعد دعوة النائب آدم شيف له للانسحاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النائب الديمقراطي البارز آدم شيف يدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.

وأشار شيف، إلى أن "أمتنا تقف على مفترق طرق وفوز ترمب مجددا سيقوض أساس ديمقراطيتنا"، موضحا أن "لدي مخاوف جدية بشأن ما إذا كان الرئيس بايدن سيتمكن من هزيمة ترمب في نوفمبر".