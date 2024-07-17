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BBC

"استخدم سلاح والده".. معلومات جديدة عن المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

09:47 م الأربعاء 17 يوليو 2024

محاولة اغتيال ترامب

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وكالات

كشفت التحقيقات الجارية بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا السبت الماضي، عن معلومات جديدة بشأن الجاني.

وبحسب ما أفادت به فوكس نيوز فقد اشترى توماس ماثيو كروكس وهو مطلق النار في تجمع ترامب 50 طلقة من الذخيرة قبل ساعات فقط من الحادث.

وذكرت صحيفة "بيتسبرغ بوست غازيت" أن، كروكس (20 عاما) اشترى الرصاص من متجر الأسلحة المحلي "أليجني أرم" قبل أن يفتح النار على ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وتعهد مالك المتجر بدعم رجال إنفاذ القانون وقال "بصفتنا مسؤولين في مجتمعنا، سنتعاون مع سلطات إنفاذ القانون بكل الطرق. نحن ممتنون لأن الرئيس ترامب لم يُغتال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الحادث المروع".

وقتل كروكس برصاص قناصة بعد أن أطلق النار على التجمع عند الساعة 6 مساء يوم السبت.

وأضافت أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يؤكدوا تلك المعلومات حتى صباح الثلاثاء، لكنهم أشاروا إلى أنهم أكملوا فحص هاتف كروكس.

وقال المكتب في بيان" "تم الانتهاء من البحث في مسكن "كروكس" وسيارته.

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 100 مقابلة مع أفراد إنفاذ القانون ومن حضروا الحدث وشهود آخرين. هذا العمل مستمر".

ويعمل والدا توماس كمستشارين مهنيين في بنسلفانيا وفق ما أفادت به السجلات، وقد استخدم مسدس والده في إطلاق النار الذي تسبب في إصابة ترامب وشخصين آخرين ووفاة أحد الحاضرين في التجمع.

وبحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن فإن والد كروكس، كان يمتلك ما يقرب من 20 سلاحا ناريا مسجلا، وتم العثور على ما لا يقل عن 12 سلاحا في منزل عائلة كروكس بعد مداهمة نفذتها سلطات إنفاذ القانون للمنزل.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن البحث في سيارة كروكس أدى إلى العثور على مواد لصنع القنابل قادها إلى موقع التجمع، كما وجد المحققون جهاز إرسال بحوزته دون معرفة الغرض منه.

المكتب أوضح أن كروكس تصرف بمفرده دون معرفة الدافع وراء إطلاق النار حتى الآن.

ومطلق النار تخرج من المدرسة الثانوية عام 2022، وعرف عنه الانعزال وقد تعرض للتنمر بشكل مستمر، بحسب مكتب التحقيقات.

وذكر أقارب كروكس لوسائل إعلام مختلفة أنهم ما زالوا في حيرة من أمرهم بشأن إطلاق النار، ولم يطرحوا أي نظريات حول دوافعه.

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