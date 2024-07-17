الأمن البحري العماني يعلن إنقاذ 9 من طاقم الناقلة ببريستيج فالكون

وكالات

قال مركز الأمن البحري العماني اليوم الأربعاء، إن عمليات البحث والإنقاذ أدت بنجاح إلى إنقاذ تسعة من أفراد طاقم الناقلة "بريستيج فالكون"، التي انقلبت قبالة ساحل عمان يوم الإثنين، مضيفا أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم.

وكان مركز الأمن البحري قد أعلن في وقت سابق، انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرقي رأس مدركة بولاية الدقم، مؤكدا تفعيل عملية "بحث وإنقاذ" بالتنسيق مع الجهات المعنية.