وزير الخارجية الإيراني: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيُقابل برد حاسم

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الأربعاء، إن أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل برد حاسم من المجتمع الدولي ودول المنطقة والمقاومة.

وأكد باقري أن مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدعم السلام في الشرق الأوسط مجرد نفاق، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة هو وقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح باقري أن على إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية والسورية، مشددا على أن إسرائيل كانت المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.