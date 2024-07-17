إعلان

BBC

وزير الخارجية الإيراني: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيُقابل برد حاسم

08:33 م الأربعاء 17 يوليه 2024

علي باقري كني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الأربعاء، إن أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل برد حاسم من المجتمع الدولي ودول المنطقة والمقاومة.

وأكد باقري أن مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدعم السلام في الشرق الأوسط مجرد نفاق، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة هو وقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح باقري أن على إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية والسورية، مشددا على أن إسرائيل كانت المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.

علي باقري وزير الخارجية الإيراني عدوان إسرائيلي لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمن البحري العماني يعلن إنقاذ 9 من طاقم الناقلة ببريستيج فالكون

إعلان

إعلان

الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة بهذه المناطق.. غدا
عاجل| رسميا.. وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية الأحد المقبل