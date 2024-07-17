"النواب الأمريكي" يعلن تشكيل فريق عمل للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب

وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق عمل خاص داخل مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودعا جونسون مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، إلى الاستقالة عقب محاولة اغتيال ترامب.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت فتح تحقيق في تعامل وكالة الخدمة السرية في تأمين التجمع الذي شهد محاولة اغتيال ترامب.

وتعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مساء السبت الماضي، لمحاولة اغتيال في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى إصابته بشكل طفيف ومقتل شخصين بينهما منفذ الهجوم وإصابة آخرين.