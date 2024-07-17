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وزيرة إسرائيلية: سموتريتش أصبح عبئا منذ فترة وكان يجب إقالته من زمن

08:03 م الأربعاء 17 يوليه 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

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وكالات

قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا جمليئيل، اليوم الأربعاء، إنه يجب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، بعد تصريحاته وتهديداته بشأن اتصالات لصفقة الأسرى.

وأشارت جمليئيل إلى أن سموتريتش أعلن بشكل صريح معارضته لأي صفقة للأسرى.

وأوضحت جمليئيل، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أقل تهديدا من سموتريتش الذي يبادر دائما بالتهديدات.

ويهدد كل من بن غفير وسموتريتش بالاستقالة من حكومة نتنياهو، إذا ما وافق على إبرام صفقة مع حركة حماس تفضي إلى توقف القتال.

وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية نتنياهو بتسلئيل سموتريش صفقة الأسرى إيتمار بن غفير حماس
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