المندوب الإيراني بمجلس الأمن: نحذر من أي مغامرة يقوم بها النظام الصهيوني المارق

وكالات

قال المندوب الإيراني في مجلس الأمن مير سعيد إرافاني، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال الاحتلال مستمرا في جرائمه ضد الفلسطينيين.

وحذر إرافاني من أي عمل مغامر يقوم به "النظام الصهيوني المارق"، مشيرا إلى أن "أي عمل متهور من العدو الصهيوني ضد لبنان سيقابل برد حاسم من دول المنطقة والعالم".

وأكد إرافاني أن إسرائيل دولة محتلة وليست دولة شرعية حتى لو استمر الاحتلال لعقود، لافتا إلى أن تقاعس مجلس الأمن شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المقهور.

وأوضح إرافاني أن مسؤولية الولايات المتحدة أشد وطأة في جرائم الاحتلال من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" 50 مرة، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحماية غزة بما فيها إجراءات الفصل السابع.

وأشار إرافاني إلى أن على مجلس الأمن الدولي وقف الحرب على غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.