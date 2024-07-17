الناتو يعين مسؤولًا بريطانيًا في منصب المبعوث الخاص لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، أن الحلف عين باتريك تيرنر في منصب المبعوث الخاص للحلف في كييف.

ومن المقرر أن يقود تيرنر تمثيل الناتو في أوكرانيا اعتبارا من سبتمبر المقبل، وقال ستولتنبرج إن المسؤول البريطاني رفيع المستوى "يثري المنصب بسنوات من القيادة والخبرة".

ويتم تكليف المسؤول بتنسيق الدعم السياسي والعملي للحلف على الأرض، فيما تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي الشامل.

وتولى تيرنر من قبل منصب مساعد الأمين العام للناتو لشؤون العمليات، ومساعد الأمين العام للناتو لسياسة الدفاع والتخطيط.

ولدى الناتو تمثيل رسمي في كييف منذ نحو عقد، بما في ذلك مكتب اتصال ومركز معلومات وتوثيق منذ أواخر حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

ويتولى التمثيل الرسمي مهمة الاتصالات مع الوزارات والهيئات الأوكرانية، من بين أمور أخرى، ويهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاول العملي مع حلف الناتو.

ويأتي التعيين بعد قمة لقادة الناتو في واشنطن، تبنى فيها الحلفاء خطة لينسق الناتو المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأول مرة تحت مظلة بعثة رسمية تسمى (مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا) نساتو.