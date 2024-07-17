المبعوث السويسري للشرق الأوسط: وقف الحرب بغزة سيساهم كثيرا في التهدئة الإقليمية

وكالات

قال المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج برويلهارت، اليوم الأربعاء، إنه تابع خلال زيارته الأخيرة عمق المعاناة التي يعيشها المدنيون على الجانبين.

وأكد برويلهارت أن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم بشكل كبير في التهدئة الإقليمية، مشيرا إلى أن يجب على إسرائيل عدم اتخاذ أي تغييرات ديموغرافية أو إدارية بالأراضي المحتلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة إلى حوار جاد لوقف سفك الدماء في النزاعات القائمة.

وأكد لافروف أنه لا بد من تطبيق قراري الأمم المتحدة رقم 242 و 338، موضحا أن روسيا تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأشار لافروف إلى أن سفك الدماء مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم قرارات الأمم المتحدة، معربا عن رفض روسيا ما يحدث في غزة من عقاب جماعي.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن قطاع غزة يشهد انهيارا في بنيته التحتية وانتشارا للأوبئة، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن قطاع غزة هو منطقة النزاع الوحيدة في العالم التي لا يسمح لسكانها بالهروب.

وشدد لافروف على أن انفجار العنف في الشرق الأوسط هو نتاج للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة.