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القسام تتبنى عملية إطلاق النار شرقي طولكرم أمس

05:37 م الأربعاء 17 يوليه 2024

كتائب القسام

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها نفذوا عملية إطلاق النار صوب مركبة إسرائيلية قرب قرية رامين شرقي طولكرم أمس الثلاثاء.

وأوضحت القسام أن العملية التي أوقعت 3 مصابين جاءت انتقاما لدماء الشهداء، وردا على المجازر والجرائم الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامات لبعض مدن وبلدات الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، تزامنا مع عملية إطلاق نار على مفرق رامين في طولكرم.

وأعلن جيش الاحتلال أن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية قرب بلدة رامين شرقي مدينة طولكرم، فيما تمكن منفذي العملية من الانسحاب.

كتائب القسام حماس الجرائم الإسرائيلية بغزة قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية
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