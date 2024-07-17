ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 جراء استهداف مواطنين قرب مدرسة بحي الرمال

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مواطنين قرب مدرسة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود قائد سرية تابعة لها بالمدرستين اللتين قصفهما أمس الثلاثاء بخان يونس محض أكاذيب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 8 مدارس على الأقل في قطاع غزة خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأضافت المفوض العام للأونروا، أن 6 من إجمالي المدارس التي تم استهدافها تابعة لوكالة الأمم المتحد

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، منطقة المواصي التي تأوي النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع في استهداف هو الثاني خلال أسبوع.