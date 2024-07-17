نواب الاتحاد الأوروبي يدينون زيارة رئيس الوزراء المجري لروسيا

ستراسبورج - (د ب أ)

صوت البرلمان الأوروبي على قرار اليوم الأربعاء، لإدانة اجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وصوت 495 نائبا في صالح الإدانة مقابل اعتراض 137 عليها وامتناع 47 عضوا، وقال النواب إن تصرفات أوربان "انتهاك صارخ لمعاهدات الاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية المشتركة"، بحسب بيان صحفي.

توجه أوربان إلى موسكو بعد أيام من تولي المجر الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي مطلع تموز/يوليو، فيما قال إنها "مهمة سلام".

غير أن قادة الاتحاد الأوروبي الغاضبين أدانوا الرحلة، وشددوا على أن أوربان ليس لديه تفويضا أوروبيا لأي مفاوضات.

كما قام رئيس الوزراء المجري بزيارات للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينج والمرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب في موجة دبلوماسية أثارت غضبا كبيرا في بروكسل.

ودعا نواب الاتحاد الأوروبي المتجمعون في مدينة ستراسبورج الفرنسية، المجر في القرار إلى مواجهة تداعيات رحلات أوربان الخارجية المثيرة للجدل.

كما أدان القرار أيضا الهجوم الصاروخي الروسي على مستشفى أوهماتديت للأطفال في كييف، وأكد مجددا على دعمه لجهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف.