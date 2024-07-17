صحفية بهونج كونج تتهم "وول ستريت جورنال" بفصلها بسبب دفاعها عن حرية الصحافة

هونج كونج - (د ب أ)

قالت مراسلة سابقة لصحيفة وول ستريت جورنال في هونج كونج إن الصحيفة فصلتها بسبب توليها رئاسة مجموعة صحفية محلية تدافع عن حرية الصحافة.

واتهمت سيلينا تشينج، التي غطت صناعة السيارات في الصين، إدارة تحرير الصحيفة الأمريكية بفصلها اليوم الأربعاء لأنها رفضت طلباتها بأن تتخلى عن دورها في جمعية الصحفيين في هونج كونج، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت تشينج إن جمعية الصحفيين في هونج كونج تدافع عن حقوق ومصالح الصحفيين في المستعمرة البريطانية السابقة، حيث تضاءلت تلك الحريات بشكل مطرد إثر حملة قمع أمنية داخلية مدعومة من بكين عقب احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استمرت شهورا في 2019.