المملكة المتحدة تعتزم فرض إجراءات حماية جديدة للحد من الهجمات الإلكترونية

لندن - (د ب أ)

تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة تعزيز إجراءات حماية البلاد ضد الهجمات الإلكترونية، بعد شهر من حدوث اختراق ببرامج الفدية أصاب مستشفيات لندن ومقدمي الرعاية الصحية بالشلل.

وقدم حزب العمال مشروع قانون الأمن والصمود السيبراني، اليوم الأربعاء، كجزء من جدول الأعمال التشريعي الأول للحزب، الذي جرى عرضه في خطاب الملك بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان منذ الانتخابات العامة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى الرغم من أن الملك تشارلز الثالث ألقى الخطاب في حفل اتسم بمظاهر الفخامة في مقر البرلمان في وستمنستر، فإن الخطاب صاغته الحكومة وتضمن أولويات رئيس الوزراء كير ستارمر.