إعلان

BBC

نتنياهو: زيادة الضغط العسكري على حماس تقودها إلى تقديم التنازلات في المفاوضات

04:10 م الأربعاء 17 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الضغط على حماس عسكريًا وسياسيًا، بهدف تحقيق أهداف بلاده.

وقال نتنياهو خلال جلسة في الكنيست، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة الأسرى، مضيفًا: "نحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري".

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن حماس في حالة ضغط حاليًا بسبب إصراره على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون في إشارة لمعارضي استمرار الحرب والداعين إلى التوصل لاتفاق مع حماس.

وأضاف أنه لو اعتمدت بلاده على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققت أيا من أهداف الحرب، موضحًا أنه يريد الاهتمام الآن بالانتصار على حماس فقط وليس بأمور أخرى

وقال نتنياهو: "قالوا إن حماس فكرة وقلت سنواصل تدمير الحركة"، مشيرًا إلى أن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المملكة المتحدة تعتزم فرض إجراءات حماية جديدة للحد من الهجمات الإلكترونية

إعلان

إعلان

اكتشاف نقوش لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر تحت مياه نيل أسوان