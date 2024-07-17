نتنياهو: زيادة الضغط العسكري على حماس تقودها إلى تقديم التنازلات في المفاوضات

وكالات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الضغط على حماس عسكريًا وسياسيًا، بهدف تحقيق أهداف بلاده.

وقال نتنياهو خلال جلسة في الكنيست، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة الأسرى، مضيفًا: "نحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري".

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن حماس في حالة ضغط حاليًا بسبب إصراره على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون في إشارة لمعارضي استمرار الحرب والداعين إلى التوصل لاتفاق مع حماس.

وأضاف أنه لو اعتمدت بلاده على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققت أيا من أهداف الحرب، موضحًا أنه يريد الاهتمام الآن بالانتصار على حماس فقط وليس بأمور أخرى

وقال نتنياهو: "قالوا إن حماس فكرة وقلت سنواصل تدمير الحركة"، مشيرًا إلى أن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات.