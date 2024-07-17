موسكو ترفض التكهنات بشأن احتمالية اندلاع حرب بين روسيا والغرب

موسكو - (د ب أ)



قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في تعليقه على تصريحات للرئيس البولندي أندريه دودا، إن نجاح العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لن يزيد من خطر نشوب حرب بين روسيا والغرب.

وقال دودا، في وقت سابق، إن الحرب المحتملة بين روسيا والغرب "ستكون قريبة بشكل لا يصدق" في حالة انتصار روسيا في الصراع المسلح في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف "نحن لا نشارك مثل هذا الرأي".