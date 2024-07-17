الصحة الفلسطينية تدعو إلى تزويد مستشفيات غزة بمولدات كهربائية

غزة - (د ب أ)

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية و الصديقة إلى إنقاذ المنظومة الصحية والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات في القطاع.

وقالت الوزارة، في نداء استغاثة نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها تعتمد منذ حوالي 9 أشهر على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة .

وأشارت إلى أن هذه المولدات تعمل على مدار الساعة بدون توقف وقد تعرض العديد منها لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها وتعرض جزء من تلك المولدات للتدمير والقصف المباشر من قبل الاحتلال الغاشم .

وتوقعت خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات وهذا يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل.

وأشارت إلى أن "جيش الاحتلال قام بمحاولة إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء، ومجمع ناصر، والمستشفى الأندونيسي ومؤخراً تدمير مولدات مستشفى كمال عدوان شمال غزة".

ولفتت إلى أنه مؤخراً تعطل أحد أهم المولدات الرئيسية بمستشفى الأقصى والمستشفى يعمل بمولد واحد دون توقف وهذا يعني اقتراب حدوث الكارثة وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة.

وقالت الوزارة إنها تحاول منذ بداية الحرب مع عدة جهات دولية ذات علاقة للعمل على توريد وشراء مولدات ولكن دون جدوى مؤكدين أن المنع يأتي بقرار من الاحتلال.