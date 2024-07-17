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BBC

مسؤولون أمريكيون: اتفاق الأسرى لن يتم إلا بعد زيارة نتنياهو لواشنطن

03:13 م الأربعاء 17 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين، قولهم، إنهم لا يتوقعوا التوصل لصفقة بشأن الأسرى إلا بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.

وبحسب لصحيفة الأمريكية، من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل من أجل الالتقاء بمسؤولين من الإدارة الأمريكية والحديث بِشأن الحرب في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو، إن الضغط العسكري والسياسي فقط على حركة حماس، هو من سيضمن تنازلات أكبر لصالح إسرائيل خلال مفاوضات الأسرى.

بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الحرب في غزة مفاوضات الأسرى إسرائيل
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