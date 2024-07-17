الجيش الأوكراني يشن هجمات على مناطق مأهولة بالسكان في بيلجورود الروسية

موسكو - (د ب أ)

قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق 76 قذيفة و29 طائرة مسيرة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين.

وأضاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، أنه "تم إطلاق 28 قذيفة وخمس طائرات مسيرة على مدينة شيبيكينو وبلدات زيبوروفكا ونوفايا تافولجانكا وبانكوف، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إن الهجمات أدت إلى حدوث أضرار بأربعة وعشرين شقة في ثمانية مباني، وتسعة منازل خاصة، و12 سيارة وشاحنة، بالإضافة إلى جراجات وسيارات ومبنى غير سكني ومنشأة تجارية ومكتب شركة زراعية وخطوط أنابيب غاز وكهرباء في بلدة نوفايا تافولجانكا.

وأضاف جلادكوف أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.