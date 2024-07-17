إعلان

BBC

الجيش الأوكراني يشن هجمات على مناطق مأهولة بالسكان في بيلجورود الروسية

02:47 م الأربعاء 17 يوليو 2024

الجيش الأوكراني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق 76 قذيفة و29 طائرة مسيرة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين.

وأضاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، أنه "تم إطلاق 28 قذيفة وخمس طائرات مسيرة على مدينة شيبيكينو وبلدات زيبوروفكا ونوفايا تافولجانكا وبانكوف، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إن الهجمات أدت إلى حدوث أضرار بأربعة وعشرين شقة في ثمانية مباني، وتسعة منازل خاصة، و12 سيارة وشاحنة، بالإضافة إلى جراجات وسيارات ومبنى غير سكني ومنشأة تجارية ومكتب شركة زراعية وخطوط أنابيب غاز وكهرباء في بلدة نوفايا تافولجانكا.

وأضاف جلادكوف أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

الجيش الأوكراني ياتشيسلاف جلادكوف ائرات مسيرة يلجورود الحدودية الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كرة نارية في السماء" تروع سكان نيويورك (فيديو)

إعلان

إعلان

ساويرس يوجه رسالة لوزير الخارجية السابق سامح شكري
بالأسماء.. وزير التموين ينهي خدمة 7 قيادات بالوزارة
مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"
* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟