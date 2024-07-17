أمطار غزيرة تجتاح تورونتو وتسبب انقطاع الكهرباء وفيضانات

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء الكندية أن الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة تورونتو.

وتمكنت فرق الإطفاء، أمس الثلاثاء فقط من إنقاذ 14 شخصا، من سياراتهم، على طريق "دون فالي باركواي" السريع، الذي يربط الجزء الشمالي ومدينة تورونتو ووسطها.

وأظهرت الصور بعض المركبات مغمورة حتى أسطحها.

ونجح رجال إطفاء أيضا في تحرير أشخاص، كانوا محاصرين في المصاعد المعطلة وغيرها من الأماكن المغلقة. ولم ترد في بادئ الأمر أي أنباء عن حدوث إصابات ولا أضرار كبيرة .

وأثرت الفيضانات على العديد من الطرق الرئيسية ومحطة الاتحاد وهي مركز نقل رئيسي في المدينة.

وأضافت وكالة الأنباء الكندية أن فيضانات حدثت في الكثير من المناطق في منطقة تورونتو الكبرى، التي ضربتها أيضا أمطار غزيرة. وهنا أيضا غمرت المياه فجأة أجزاء من الطرق والطرق السريعة وتقطعت السبل بالكثير من السيارات.

وكتبت الوكالة أن أوليفيا تشاو، رئيسة بلدية تورونتو، أعربت عن قلقها.

وقالت تشاو للصحفيين "يتعين أن نتعامل حقا بشكل جاد مع تغير المناخ، نظرا لأن تلك الأيام ستصبح أكثر تكرارا" وفي ضوء العاصفة، ذكرت أنه سيتم الآن مراجعة إجراءات وقائية ضد الفيضانات.