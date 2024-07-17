سممت 5 سائحين من فيتنام.. انتحار امرأة في فندق بتايلاند

بانكوك - (د ب أ)

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا قامت بتسميم خمسة سائحين فيتناميين بمادة "السيانيد"، التي قدمتها لهم في أكواب قبل أن تقوم هي الأخرى بشرب السم، وذلك في أحد الفنادق الفارهة ببانكوك.

واكتشف موظفون في فندق "جراند حياة إيراوان" بوسط مدينة بانكوك، مساء أمس الثلاثاء، جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء، في أحد الأجنحة. ولم يكشف الفحص الأولي للمكان عن وجود أي آثار للعنف، حيث تم سريعا استبعاد شبهة السرقة.

وأفادت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأنها تعتقد أن أحد السائحين الستة وراء الحادثة.

ويحمل اثنان من الستة جوازي سفر أمريكيين.

وذكر نوباسيل بونساواس، من مكتب شرطة العاصمة في بانكوك: "نؤكد أن أحد القتلى الستة تسبب في وقوع هذا الحادث باستخدام السيانيد... إننا واثقون من أن أحد الستة قام بتنفيذ الجريمة." وأكد أقارب القتلى وجود خلاف بشأن المال.