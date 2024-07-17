الأونروا: إسرائيل استهدفت 8 مدارس في غزة خلال 10 أيام

(وكالات)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 8 مدارس على الأقل في قطاع غزة خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأضافت المفوض العام للأونروا، أن 6 من إجمالي المدارس التي تم استهدافها تابعة لوكالة الأمم المتحدة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، منطقة المواصي التي تأوي النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع في استهداف هو الثاني خلال أسبوع.