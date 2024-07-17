إعلان

BBC

نتنياهو: سنحقق أهداف الحرب من خلال الضغط العسكري والسياسي

01:07 م الأربعاء 17 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيحقق أهدافه في الحرب على غزة من خلال الضغط السياسي والعسكري.

وزعم نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة الأسرى المحتجزين.

وأضاف نتنياهو، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، في حالة ضغط حاليا بسبب إصراره على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون.

وقال نتنياهو، إن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر خلال المفاوضات، مضيفًا أن حماس ليست إلا فكرة وإسرائيل مصممة على تدمير الحركة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يريد الاهتمام الآن بالانتصار على حماس فقط وليس بأمور أخرى، مضيفًا أن هناك من توهموا أن مواصلة الحرب والضغط العسكري على غزة سيؤثر على العلاقات مع أمريكا لكنه في النهاية أصر على موقفه.

وزعم أن نتنياهو، أنه تمكن من تحقيق بعض أهداف الحرب، قائلًا "لو اعتمدنا على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققنا أيا من أهداف الحرب".

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالأسماء.. وزير التموين ينهي خدمة 7 قيادات بالوزارة
مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"
* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟