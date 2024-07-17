نتنياهو: سنحقق أهداف الحرب من خلال الضغط العسكري والسياسي

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيحقق أهدافه في الحرب على غزة من خلال الضغط السياسي والعسكري.

وزعم نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة الأسرى المحتجزين.

وأضاف نتنياهو، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، في حالة ضغط حاليا بسبب إصراره على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون.

وقال نتنياهو، إن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر خلال المفاوضات، مضيفًا أن حماس ليست إلا فكرة وإسرائيل مصممة على تدمير الحركة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يريد الاهتمام الآن بالانتصار على حماس فقط وليس بأمور أخرى، مضيفًا أن هناك من توهموا أن مواصلة الحرب والضغط العسكري على غزة سيؤثر على العلاقات مع أمريكا لكنه في النهاية أصر على موقفه.

وزعم أن نتنياهو، أنه تمكن من تحقيق بعض أهداف الحرب، قائلًا "لو اعتمدنا على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققنا أيا من أهداف الحرب".

