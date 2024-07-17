إعلان

BBC

مسؤول أوكراني: نحو 42 ألف مفقود في أوكرانيا

01:07 م الأربعاء 17 يوليو 2024

أوكرانيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن نحو 42 ألف شخص مفقودون حاليا في البلاد، وهذا يشمل جنودا ومدنيين.

وكان الرقم يبلغ 51 ألفا ، بحسب ما قاله دميترو بوهاتيوك الذي يرأس قسم المفقودين بالوزارة لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية (يوكرينفورم).

وأدى الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 إلى مقتل أوكرانيين ونزوحهم جراء القتال ونقلهم بالقوة إلى الأراضي الروسية. وتحتل روسيا نحو خُمس أوكرانيا.

وأوضح بوهاتيوك أن إجمالي المفقودين تراجع بعد حساب آلاف من أسرى الحرب.

ويكمُن تحد آخر في التعرف على هوية القتلى الذين يتم العثور عليهم في ميدان القتال .

وقال بوهاتيوك إن وزارة الدفاع لا تأخذ عينات جينية من الجنود الذين ترسلهم إلى الميدان.

أوكرانيا كييف وزارة الدفاع الأوكرانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: سنحقق أهداف الحرب من خلال الضغط العسكري والسياسي

إعلان

إعلان

بالأسماء.. وزير التموين ينهي خدمة 7 قيادات بالوزارة
مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"
* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟