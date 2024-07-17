مسؤول أوكراني: نحو 42 ألف مفقود في أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن نحو 42 ألف شخص مفقودون حاليا في البلاد، وهذا يشمل جنودا ومدنيين.

وكان الرقم يبلغ 51 ألفا ، بحسب ما قاله دميترو بوهاتيوك الذي يرأس قسم المفقودين بالوزارة لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية (يوكرينفورم).

وأدى الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 إلى مقتل أوكرانيين ونزوحهم جراء القتال ونقلهم بالقوة إلى الأراضي الروسية. وتحتل روسيا نحو خُمس أوكرانيا.

وأوضح بوهاتيوك أن إجمالي المفقودين تراجع بعد حساب آلاف من أسرى الحرب.

ويكمُن تحد آخر في التعرف على هوية القتلى الذين يتم العثور عليهم في ميدان القتال .

وقال بوهاتيوك إن وزارة الدفاع لا تأخذ عينات جينية من الجنود الذين ترسلهم إلى الميدان.