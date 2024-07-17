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BBC

إيران ترفض تقارير أمريكية بشأن تخطيطها لاغتيال ترامب

12:29 م الأربعاء 17 يوليه 2024

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب ا)

رفضت إيران تقارير بشأن وجود ما يتردد عن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أصيب في محاولة لاغتياله خلال تجمع انتخابي مطلع الأسبوع.

وكانت شبكتا " سي إن إن" و " ان بي سي" قد نقلتا عن مصادر لم تسمها على صلة بالأمر، القول إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي عزز من الإجراءات الأمنية لحماية ترامب خلال الأسابيع الماضية عقب أن تلقى معلومات بشأن مخطط إيراني محتمل لقتله.

ورفض متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة هذه التقارير، ووصفها بأنها " لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث القول اليوم الأربعاء إنه بالنسبة لإيران، يعد ترامب " مجرما" أعطى الأمر بقتل الجنرال قاسم سليماني خلال عام 2020.

وأضاف" يجب إدانة ترامب ومعاقبته، ولكن إيران اختارت المسار القانوني في هذا الشأن".

ووفقا للتقارير، لا يوجد دليل على أن المخطط الإيراني المزعوم مرتبط بحادث إطلاق النار على ترامب السبت الماضي خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ونجا ترامب، الذي ينافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من الهجوم، ولكنه أصيب في أذنه، وقٌتل شخص من الحضور.

ورفض جهاز الخدمة السرية التعليق على التقارير، وقال متحدث إن الجهاز يتلقى باستمرار معلومات جديدة بشأن التهديدات ويتعامل معها.

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