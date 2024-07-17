حماس تدين اتهامات تقرير رايتس ووتش وتطالبها بالاعتذار

(وكالات)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بشأن ارتكابها جرائم حرب خلال هجوم الـ7 من أكتوبر على مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن المنظمة نشرت تقريرها دون دليل يذكر.

ونفت حماس، ما وصفته بـ "ادعاءات" المنظمة الحقوقية بشأن ارتكابها جرائم قتل متعمد تجاه المدنيين، مطالبة إياها بسحب تقريرها والاعتذار عنه.

واستنكرت حماس، اتهام التقرير لمقاتليها بارتكاب جرائم عنف جنسي واغتصاب، قائلة إنه "لم يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها بالقول إن المنظمة لم تتمكن لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم ٧ أكتوبر".

وأشارت حماس، إلى أن المنظمة طلبت الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب.

وجاء في بيان حماس، إن "تقرير ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

وأكدت حماس على التزامها بالقيم والمبادئ الدينية، واحترامها للقانون الدولي الإنساني، رغم دفع الشعب الفلسطيني ثمنًا باهظًا بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي.