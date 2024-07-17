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نصر الله: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب بعد مرور 10 أشهر

11:33 ص الأربعاء 17 يوليه 2024

لبنان

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(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، إن هجوم المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الماضي حق كامل لها.

وأفاد نصر الله، أن الاحتلال الإسرائيلي، أصبح عاجزًا بشكل كامل عن أي شيء بعد مرور 10 أشهر على عدوانه على غزة.

وأضاف نصر الله، أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مشيرًا إلى أنه يحاول تغطية فشله من خلال شن المجازر على المدنيين في غزة وقتلهم.

وصرح الأمين العام لحزب الله، أن جبهة الإسناد التي فتحها حزب الله جنوبي لبنان بمعركة طوفان الأقصى جاءت نصرة للشعب الفلسطيني.

وتصاعدت التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في الآونة الأخيرة مع تزايد حدة الهجمات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

لبنان هجوم المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي
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