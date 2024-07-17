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BBC

وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الإسرائيلي التوترات في لبنان والحرب بغزة

10:31 ص الأربعاء 17 يوليو 2024

زير الدفاع الاميركي لويد اوستن

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واشنطن - (د ب أ)


قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال محادثة هاتفية، جرت الليلة الماضية إن الرصيف المؤقت، الذي بنته الولايات المتحدة باستثمارات بملايين الدولارات لنقل معونات إنسانية إلى قطاع غزة سيتوقف عن العمل قريبا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزيرين ناقشا "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، بالإضافة إلى فرص زيادة التعاون العسكري بين الدولتين"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم الأربعاء.

وأكد أوستن لجالانت على "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، عبر جميع المعابر البرية ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة".

كما ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الجانبين بحثا أيضا "ضمان الهزيمة الدائمة لحماس، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن".

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي واشنطن
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