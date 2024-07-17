إعلان

BBC

كوريا الجنوبية ترحب بتقرير أممي حول الاستخدام المنهجي لجارتها الشمالية للعمل القسري

10:26 ص الأربعاء 17 يوليه 2024

كوريا الجنوبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

سول - (د ب أ)

رحبت كوريا الجنوبية بأحدث تقرير للأمم المتحدة حول الاستخدام المنهجي للعمل القسري من جانب كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تحث بيونجيانج على الوفاء بالتوصيات ، الواردة في التقرير، الصادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في سول والتعاون مع آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وتوقعت الوزارة أن يقدم التقرير فرصة لتعزيز التفهم من جانب المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان الخطير، في النظام الشيوعي وتعزيز جهوده نحو التحسين.

وأكدت سول بعد ذلك على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن قرار الدول الأعضاء بعدم السماح بتصاريح العمل للكوريين الشماليين، الذين يبحثون عن عمل في الخارج وإعادتهم إلى بلادهم.

وأضافت سول أن العمل القسري من جانب كوريا الشمالية، ليس فقط قضية حقوقية خطيرة، لكن له صلة بالسلام والأمن للمجتمع الدولي، حيث يتم توجيه الأموال الناتجة عن العمالة في الخارج، إلى برامجها غير القانونية لتطوير أسلحة نووية وصاروخية.

كوريا الجنوبية سول كوريا الشمالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الإسرائيلي التوترات في لبنان والحرب بغزة

إعلان

إعلان

* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟
* محاولة اغتيال ترامب.. تحقيقات مستمرة وتقارير استخباراتية تتهم إيران