كوريا الجنوبية ترحب بتقرير أممي حول الاستخدام المنهجي لجارتها الشمالية للعمل القسري

سول - (د ب أ)

رحبت كوريا الجنوبية بأحدث تقرير للأمم المتحدة حول الاستخدام المنهجي للعمل القسري من جانب كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تحث بيونجيانج على الوفاء بالتوصيات ، الواردة في التقرير، الصادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في سول والتعاون مع آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وتوقعت الوزارة أن يقدم التقرير فرصة لتعزيز التفهم من جانب المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان الخطير، في النظام الشيوعي وتعزيز جهوده نحو التحسين.

وأكدت سول بعد ذلك على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن قرار الدول الأعضاء بعدم السماح بتصاريح العمل للكوريين الشماليين، الذين يبحثون عن عمل في الخارج وإعادتهم إلى بلادهم.

وأضافت سول أن العمل القسري من جانب كوريا الشمالية، ليس فقط قضية حقوقية خطيرة، لكن له صلة بالسلام والأمن للمجتمع الدولي، حيث يتم توجيه الأموال الناتجة عن العمالة في الخارج، إلى برامجها غير القانونية لتطوير أسلحة نووية وصاروخية.