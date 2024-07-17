بايدن ينتقد إدارة ترامب: "أداء مدمّر أثناء جائحة كورونا"



وكالات:



صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين أن أداء الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء جائحة كورونا كان "أداء مدمراً"، مشيراً إلى الأخطاء والتحديات التي واجهتها البلاد خلال تلك الفترة.

وأشاد الرئيس بايدن بنائبته كامالا هاريس، مؤكداً أنها ليست فقط نائبة رئيس عظيمة بل يمكنها أن تكون رئيسة للبلاد في المستقبل، مما يعكس ثقته الكبيرة في قدراتها القيادية.

و

انتقد بايدن الرئيس السابق ترامب بسبب تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الأمريكيين السود، بمن فيهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، مشدداً على ضرورة الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات.

كما

أعرب الرئيس بايدن عن قلقه العميق إزاء معاناة الأطفال في الولايات المتحدة من العنف المسلح، مؤكداً أن هذا الوضع يجعلها المنطقة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة على مستوى العالم، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه القضية.