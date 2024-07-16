إعلان

BBC

ألمانيا تعتزم فرض قوانين أشد صرامة لمنع الاحتجاجات في المطارات

11:59 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

مطار برلين - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية حظر نشطاء المناخ المتشددين والمحتجين الآخرين، من تنظيم احتجاجات خطيرة في المطارات الألمانية عن طريق تشديد قانون أمن الملاحة الألماني.

وبحسب مصادر حكومية، سيناقش مجلس الوزراء غدا الأربعاء مسودة مشروع قانون أعدته وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

يشار إلى أن محور التعديل المزمع، الذي ما زال يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب الألماني (بوندستاج)، هو قاعدة جديدة تجعل "اقتحام (المدرج) المتعمد وغير المصرح به" جريمة يعاقب عليها القانون إذا عرقل الأمن أو حركة المرور المدنية.

على سبيل المثال، إذا اجتاز أي شخص سياجا وعرقل الحركة في مدرج سيواجه حكما بالسجن يصل إلى عامين وغرامة، وسيتم فرض عقوبات على محاولات اقتحام مدارج الطيران، وكان القانون قبل ذلك يعاقب بالغرامة فقط في مثل هذه الحالات.

ومن المقرر أن يعاقب القانون الجديد على الدخول المتعمد غير المصرح به إلى هذا الجزء من المطار بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات إذا كان شخص يحمل سلاحا أو مادة سامة، أو إذا كانت نيته تسهيل جريمة أخرى أو التستر عليها.

منع الاحتجاجات مطار برلين مطارات ألمانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* "تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق
* قبل التقديم للعام الدراسي الجديد.. ما الفرق بين المدارس الحكومية والخاصة؟
* محاولة اغتيال ترامب.. تحقيقات مستمرة وتقارير استخباراتية تتهم إيران