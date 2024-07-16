حزب الله:استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية بالصواريخ

بيروت - ( د ب أ)

أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن عناصره استهدفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

كان الحزب قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء استهداف مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم على أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي "الضهيرة" و"يارين" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أغارت طائرة مسيرة مساء اليوم على بلدة "أم التوت" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة ل " حزب الله".

وبحسب القناة، قتل عدد من العمال السوريين الذين يعملون في قطاع الزراعة، في الغارة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثاممن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.