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الجامعة العربية تدين حادث إطلاق النار في العاصمة العمانية مسقط

10:24 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

جامعة الدولة العربية

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القاهرة - (د ب أ)

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية اليوم الثلاثاء عن إدانتها لحادث إطلاق النار الذي شهدته منطقة الوادي الكبير بمسقط في سلطنة عمان، مساء أمس الاثنين والذي سقط على إثره عدد من الضحايا والمصابين من بينهم رجل شرطة.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة علي التضامن الكامل مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ علي أمنها واستقرارها.

ونقل رشدي عن الأمين العام خالص تعازيه لسلطنة عمان حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء الكامل والسريع للمصابين.
كانت شرطةُ عمانَ السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية قد أعلنت عن إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، وقتل المنفذين الثلاثة.

ووقع الهجوم بينما كان المسلمون الشيعة يؤدون شعائر دينية.

جامعة الدولة العربية حادث إطلاق النار عمان
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