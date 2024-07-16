السجن 18 عامًا لعضو سابق بجيش تحرير كوسوفو

أمستردام - (د ب أ)

قضت المحكمة الدولية الخاصة بكوسوفو في لاهاي بسجن عضو سابق في جيش تحرير كوسوفو 18 عاما، بسبب جرائم من بينها القتل والتعذيب.

وقضت المحكمة اليوم الثلاثاء بأنه تم إثبات جريمة بيتر شالا بما لا يدع مجالا للشك، ويأتي الحكم بعد نحو 25 عاما من نهاية حرب كوسوفو.

واحتجز الرجل، 60 عاما، بمعاونة أشخاص آخرين، ما لا يقل عن 18 شخصا خلال الحرب في ربيع عام 1999، وأساءوا معاملتهم بوحشية وشاركوا في قتل شخص.

وكان الضحايا بشكل رئيسي من ألبان كوسوفو المتهمين بالتعاون مع الصرب والتجسس.

واعترض شالا بغضب وقاطع النطق بالحكم صائحا "المزيد، المزيد"، واحتج على المحاكمة وأكد براءته، لكن العديد من الشهود، ومن بينهم ضحايا، شهدوا ضده.

وأشارت رئيسة المحكمة مابي فيلت- فوجليا إلى أن الشهود تعرضوا للترهيب والتهديدات في بلادهم.

وتم القبض على شالا في بلجيكا في 2021 وتسليمه إلى المحكمة، وكان مقيما في بلدة كوكوس شمالي ألبانيا قرب الحدود مع كوسوفو من مايو إلى يونيو 1999.

واعتقل مقاتلو جيش تحرير كوسوفو وعذبوا ما لا يقل عن 40 شخصا في ظروف لا إنسانية في مصنع سابق للمعادن هناك، وتم إطلاق النار على رجل في ساقه، ورفض مقاتلو جيش تحرير كوسوفو السماح له بتلقي العلاج وتركوه يموت من الألم الشديد.

وقاتل جيش تحرير كوسوفو ضد القوات الصربية في الفترة بين عامي 1998 و1999 من أجل تحقيق استقلال كوسوفو، التي تسكنها أغلبية ألبانية، وقد تحقق الاستقلال أخيرا بعد تدخل عسكري من جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتم إنشاء المحكمة الخاصة في لاهاي في عام 2015 بعد ضغوط دولية، وهي جزء من النظام القضائي في كوسوفو، ولكن يعمل بها قضاة ومدعون دوليون.

ويعد هذا ثاني حكم تصدره المحكمة، وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 26 عاما بحق قائد سابق لجيش تحرير كوسوفو بتهمة التعذيب والقتل، كما تجري حاليا محاكمة الرئيس السابق هاشم تقى.