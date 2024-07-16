سرايا القدس: التنكيل بالأسرى يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج

وكالات

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، إنه لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت.

وأضاف الناطق باسم سرايا القدس، إن كيد الاحتلال في رفح ضعيف حيث العبوات الناسفة فخر الصناعات الجهادية، موضحا أن الاحتلال يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية.

وأكد أبو حمزة أن حضور المقاومة ميدانيا فعال في مختلف المناطق، مشيرا إلى أنه تم التمكن من الإجهاز على قوة صهيونية من نقطة الصفر في الشجاعية.

وتابع الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، أن التنكيل بالأسرى يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج، مشيرا إلى أن أسرانا على سلم أولويات المقاومة وتحريرهم آت لا محالة رغم أنف الاحتلال وغطرسته، مؤكدا على استمرار القنفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر الاحتلال.