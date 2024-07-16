نتنياهو يتهم قادة الأجهزة الأمنية بفرض مخطط بايدن عليه

وكالات

نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف بنيامين نتنياهو، أنه رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس، موضحا أن إسرائيل تخوض حربا واسعة النطاق منذ 7 أكتوبر وليس عملية محدودة.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أنه علينا إنهاء المهمة والانتصار على حماس والوحدة بيننا تتيح الاستمرار حتى النهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تنوي أن تخسر في قتالها الحالي.

وأكمل نتنياهو: "نقاتل طرفا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في أكتوبر"، موضحا أنه يتعين علينا إعادة كل الأسرى المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم.