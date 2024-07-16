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BBC

الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

08:40 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تقديراته تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس، على الرغم من الحرب التي تشن على قطاع غزة منذ 9 أشهر.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إنه علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر.

وزعم وزير دفاع الاحتلال، أن إسرائيل ستقوم بالقضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعلى قدراتها، موضحا أن العمليات البرية التي نقوم بها هدفها إضعاف حماس في قطاع غزة.

وتابع جالانت، أن الضغط العسكري سيحقق الأهداف ويضعف عناصر المقاومة، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى إلى بيوتهم مسؤولية وواجب وطني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف تل أبيب القدس طوفان الأقصى
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