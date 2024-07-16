لجنة بالكنيست تطلب توضيح الجيش بشأن تجنيد الحريديم

وكالات

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست طلبت توضيحات من الجيش بشأن الإعلان عن إرسال أوامر التجنيد للحريديم.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيبدأ الأحد المقبل بإصدار أوامر استدعاء لتجنيد الشباب المتدينين "الحريديم".

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن ما يجب فعله هو تجنيد كل من يجب تجنيده لأن ذلك يوفر المزيد من الأمن والوحدة، مضيفا "مصرون على تحقيق أهداف الحرب وإكمالها".

وأوضح جالانت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق النجاح في تجنيد الحريديم وتقليل الفرقة بين طوائف المجتمع.

وسببت قضية تجنيد الحريديم انقسامات واسعة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبين أطياف الشعب، إذ يؤيد وزير الدفاع تجنيدهم فيما يماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إقرار قانون يلزمهم بأداء الخدمة العسكرية.