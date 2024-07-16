جالانت: سنقوم بالقضاء على حكم حركة حماس

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر.

وزعم وزير دفاع الاحتلال، أن إسرائيل ستقوم بالقضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعلى قدراتها، موضحا أن العمليات البرية التي نقوم بها هدفها إضعاف حماس في قطاع غزة.

وتابع جالانت، أن الضغط العسكري سيحقق الأهداف ويضعف عناصر المقاومة، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى إلى بيوتهم مسؤولية وواجب وطني.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف بنيامين نتنياهو، أنه رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس، موضحا أن إسرائيل تخوض حربا واسعة النطاق منذ 7 أكتوبر وليس عملية محدودة.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أنه علينا إنهاء المهمة والانتصار على حماس والوحدة بيننا تتيح الاستمرار حتى النهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تنوي أن تخسر في قتالها الحالي.

وأكمل نتنياهو: "نقاتل طرفا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في أكتوبر"، موضحا أنه يتعين علينا إعادة كل الأسرى المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم.