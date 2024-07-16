فيديو| المقاومة تستهدف مبنى تحصن به جنود الاحتلال جنوبي غزة

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف آليات ومبنى تحصن به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

القـ ـسـ ـام تنشر صورا لاستهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود الاحتلال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/ahGc5xBHU0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في منطقة النصيرات، زاعما أنه كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس استنادا إلى معلومات استخباراتية.