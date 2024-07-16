إعلان

BBC

فيديو| المقاومة تستهدف مبنى تحصن به جنود الاحتلال جنوبي غزة

07:09 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف آليات ومبنى تحصن به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في منطقة النصيرات، زاعما أنه كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس استنادا إلى معلومات استخباراتية.

طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي المقاومة حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت: سنقوم بالقضاء على حكم حركة حماس

إعلان

إعلان

* عاجل.. ضبط المتهم بنشر عبارات مسيئة عبر شاشة إعلانية بفيصل
* مركز معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر لمدة 10 أيام
* موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024