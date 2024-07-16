علماء الفلك يأملون في فحص كويكب سيمر قرب الأرض عام 2029

باريس - (د ب أ)

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الثلاثاء عن تمويل أوّلي لمهمة لإرسال مركبة فضاء لدراسة كويكب ضخم من المقرر أن يمر بجوار كوكب الأرض في عام 2029.

يذكر أن الجسم الذي يبلغ حجمه مثل حجم سفينة سياحية، والمعروف باسم "الكويكب 99942 أبوفيس" يصل حجمه إلى نحو 375 مترا، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه من المنتظر أن يمر على مسافة 32 ألف كيلومتر من سطح الأرض يوم 13 أبريل 2029.

وقالت وكالة الفضاء إن مركبة الفضاء سوف تلتقي "مع الكويكب أبوفيس وترافقه خلال مروره الآمن ولكن القريب بشكل استثنائي من الأرض في 2029".

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن "مهمة أبوفيس السريعة لسلامة الفضاء (رمسيس) سوف تدرس حجم الكويكب أبوفيس ومداره حيث ستؤدي جاذبية الأرض إلى تغيير خصائصه الفيزيائية".

وقد حصلت وكالة الفضاء الأوروبية على تصريح للبدء في الإعداد لمهمة "رمسيس" التي سيتعين انطلاقها في أبريل 2028 لكي تصل إلى أبوفيس قبل شهرين من مروره بجوار الأرض، وسيتم اتخاذ قرار بشأن الموافقة على مهمة كاملة في نوفمبر 2025 .