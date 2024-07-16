استشهاد 44 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على خانيونس والنصيرات بغزة

غزة - (د ب أ)

استشهد 44 فلسطينيا على الأقل اليوم الثلاثاء خلال غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق يتواجد فيها نازحون في كل من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن حوالي 17 فلسطينيا استشهدوا خلال استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في مواصي خانيونس جنوب قطاع.

في الغارة ذاتها، أوضحت المصادر بأن أكثر من 40 فلسطينيا أصيبوا، بعضهم يعانون من جراح خطيرة.

وبعد أقل من عشر دقائق، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة الرازي التي تتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية.

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتركيز على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا بمخيم النصيرات وتجمعات النازحين بشكل عام لاسيما في مواصي خان يونس التي زعم مراراً أنها مناطق "آمنة".

وقال المكتب في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدفها بشكل "مدبر ومخطط له وبشكل مركز بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف البيان أن "المجازر تأتي في ظل إسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية وإغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود".

وأدان ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه "المجازر المروّعة ضد المدنيين واصطفاف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية".

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وعلى الإدارة الأمريكية لوقف "حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".