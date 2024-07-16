الأونروا: 70٪ من مدارسنا بغزة استهدفت منذ بدء الحرب

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 70٪ من مدارس الوكالة في غزة جرى استهدافها منذ بدء الحرب.

وأضافت الوكالة، أن أكثر من 95٪ من هذه المدارس استخدمت كملاجئ حين استهدفها القصف الإسرائيلي، موضحة أن

539 شخصا استشهدوا وهم يحتمون في مرافق الأونروا منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن قصف الاحتلال المتعمّد للنازحين هو نازية متوحّشة يندى لها جبين البشرية.

وأضافت الحركة الإسلامية، أن الاحتلال يستمر في جريمة الإبادة الجماعية بعد أن أمن العقاب والمحاسبة الدولية، موضحة أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا

وتابعت حركة المقاومة الإسلامية، أن إدارة بايدن تتحمل المسؤولية لدعمها السياسي والعسكري المستمر للاحتلال، ولتعطيلها العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.