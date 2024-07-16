إعلان

BBC

الأونروا: 70٪ من مدارسنا بغزة استهدفت منذ بدء الحرب

06:02 م الثلاثاء 16 يوليه 2024

الأونروا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 70٪ من مدارس الوكالة في غزة جرى استهدافها منذ بدء الحرب.

وأضافت الوكالة، أن أكثر من 95٪ من هذه المدارس استخدمت كملاجئ حين استهدفها القصف الإسرائيلي، موضحة أن

539 شخصا استشهدوا وهم يحتمون في مرافق الأونروا منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن قصف الاحتلال المتعمّد للنازحين هو نازية متوحّشة يندى لها جبين البشرية.

وأضافت الحركة الإسلامية، أن الاحتلال يستمر في جريمة الإبادة الجماعية بعد أن أمن العقاب والمحاسبة الدولية، موضحة أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا

وتابعت حركة المقاومة الإسلامية، أن إدارة بايدن تتحمل المسؤولية لدعمها السياسي والعسكري المستمر للاحتلال، ولتعطيلها العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

الأونروا غزة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين القصف الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 44 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين على خانيونس والنصيرات بغزة

إعلان

إعلان

* عاجل.. ضبط المتهم بنشر عبارات مسيئة عبر شاشة إعلانية بفيصل
* مركز معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر لمدة 10 أيام
* موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024